日本からこの列車に乗るツアーも催行していた「ザ･ガン」（筆者撮影）海外の鉄道旅は大人気だったかつてのオーストラリア、ニュージーランド、そしてカナダは、日本人ツアー客、新婚旅行客、そして『地球の歩き方』などを手にした日本人バックパッカー客で賑わったものである。鉄道旅行にしてもケアンズのキュランダ観光鉄道は日本人観光客で大賑わい、シドニ―パース間の「インディアンパシフィック」に乗車する日本人個人客も目