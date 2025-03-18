◇大相撲春場所10日目（2025年3月17日エディオンアリーナ大阪）豊昇龍が一山本のすくい投げに沈み、3個目の金星を配給した。新横綱場所で3個の金星配給は昭和以降最多タイで61年ぶり4人目。「立ち合いはもう一回あると思った。立ち合いがしっくりこない」。一山本とは中入り後の対戦は初めてだが、幕下時代に2度対戦があり2敗。「初顔だっけ？何回かやった気がする」。潜在的な苦手意識が影響した可能性はある。