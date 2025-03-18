NY株式17日（NY時間15:11）（日本時間04:11） ダウ平均41927.47（+439.28+1.06%） ナスダック17882.52（+128.43+0.72%） CME日経平均先物37835（大証終比：+635+1.68%） 欧州株式17日終値 英FT100 8680.29（+47.96+0.56%） 独DAX 23154.57（+167.75+0.73%） 仏CAC40 8073.98（+45.70+0.57%） 米国債利回り 2年債 4.048（+0.031） 10年債 4.301（-0.012） 30年債 4.593