■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7958) 天馬 東証プライム (5310) 東洋炭素 東証プライム (4568) 第一三共 東証プライム (5589) オートサーバ 東証スタンダード (3289) 東急不ＨＤ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7011) 三菱重 東証プライム (5803) フジクラ 東証プライム