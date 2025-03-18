夜行バスの中で隣に座っていた男子大学生に性的暴行を加えたとして、56歳の自称・会社員の男が逮捕されました。【写真を見る】大阪発・東京行きの夜行バス内で…隣に座る男子大学生に性的暴行か自称・会社員の56歳男逮捕鮎沢PAでバス運転手に被害訴え事件発覚神奈川県警不同意性交の疑いで逮捕された兵庫県淡路市の自称・会社員、岡伸英容疑者（56）は、きのう午前2時ごろから3時ごろの間に、東名高速道路を走行中の大阪発・