どうすれば、自炊をラクに続けられるのか？ 買い物、レシピ、調理、献立、片付け……。初心者だろうと、日々料理を作る人だろうと、平等に立ちはだかる壁。「料理を勝手に難しくしているのは自分です」と語るのは、料理を体得したミニマリスト・佐々木典士氏と、自炊料理家の山口祐加氏。新刊『自炊の壁』では、初心者がレシピなしで料理できるようになるステップを完全網羅している。自炊に悩むすべての人に向け、本書の内容の一