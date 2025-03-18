歌手のＡｄｏ、新しい学校のリーダーズ、ＹＯＡＳＯＢＩが１７日（日本時間１６日）、米ロサンゼルスの「ピーコックシアター」でコンサートを開き、７０００人のファンを沸かせた。まずはＹＯＡＳＯＢＩが先陣を切ってステージに登場し、デビュー曲「夜に駆ける」や「アイドル」などのヒット作を次々と披露。ボーカルのｉｋｕｒａは「皆さんと最高な音楽を楽しめたらと思ってやって来た」とあいさつ。ステージを終え「アメリカ