タレントの香取慎吾（48）が初のソロライブツアーを開催する。5月31日に東京・国立代々木競技場第1体育館からスタートし、全国5カ所で10公演を行う。初ツアーに向けて香取は「きた！会えるよ。うれしい！」と意気込んでいる。ツアーに先駆けて、5月28日に自身3枚目のアルバム「CircusFunk」をCDリリースすることも決定。昨年11月にデジタル先行配信されており、中森明菜（59）と共作した「TATTOO」や若手3人組バンド「Chev