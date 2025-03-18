Ado、新しい学校のリーダーズ、YOASOBIが16日（現地時間17日）、米ロサンゼルスで行われた音楽イベント「matsuri‘25:JapaneseMusicExperienceLOSANGELES」に出演した。米国内外から7000人が集まり、約3時間にわたって日本の音楽を世界に見せつけた。同イベントは音楽業界主要5団体が設立した「一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）」とTOYOTAグループによるプロジェクト「MUSICW