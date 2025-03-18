◇NCAA1部スタンフォード大10−5デューク大（2025年3月16日スタンフォード）スタンフォード大の佐々木が16日（日本時間17日）、2試合連続の一発を放った。デューク大戦に「3番・一塁」で出場。同点の4回1死一、二塁で右中間に決勝の3号3ランを運び二塁手前で右手を掲げて喜んだ。前日の同戦で待望の初アーチを含む2発。勢いそのままに8回にも右前打と2安打3打点で逆転勝利に大きく貢献した。前日に「チームが勝つのが