King & Princeの最新シングル「HEART」が、初週31.7万枚を売り上げ、3月18日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。2018年6月4日付でのデビューシングル「シンデレラガール」から16作連続、通算16作目のシングル1位となった。【動画】King & Prince、最新シングル「HEART」Music Video初週売上は、前作「halfmoon / moooove!!」の初週売上30.5万枚を上回る31.7万枚。これで、史上初となるデ