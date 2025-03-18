Daniel Wiessner［１７日ロイター］ - トランプ米大統領は、連邦政府と請負契約を結ぶ労働者の最低賃金を時給１７．７５ドルとすることを義務付けたバイデン前大統領の大統領令を撤回した。先週１４日遅くにトランプ氏は、２０２１年に出された同大統領令を含む、バイデン前政権時代の約２０件の覚書と大統領令を撤廃した。２２年１月３０日の同大統領令の発効前に締結された契約については、オバマ政権時代の大統領令に基づ