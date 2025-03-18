NY株式17日（NY時間14:14）（日本時間03:14） ダウ平均41955.69（+467.50+1.13%） ナスダック17855.43（+101.34+0.57%） CME日経平均先物37785（大証終比：+585+1.55%） 欧州株式17日終値 英FT100 8680.29（+47.96+0.56%） 独DAX 23154.57（+167.75+0.73%） 仏CAC40 8073.98（+45.70+0.57%） 米国債利回り 2年債 4.040（+0.023） 10年債 4.299（-0.014） 30年債 4.593