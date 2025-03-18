ウクライナでの停戦を巡り、アメリカとロシアの首脳が18日に電話会談を予定するなか、EU＝ヨーロッパ連合が17日、ウクライナへの400億ユーロ規模の追加支援を議論しました。EUは17日、ブリュッセルで外相会合を開き、ウクライナへの400億ユーロ、日本円でおよそ6兆5000億円規模の追加支援が議題となりました。20日の首脳会議でも引き続き議論します。EUは外交政策などの決定では、全会一致が原則ですが、ウクライナへの支