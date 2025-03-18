アメリカのトランプ大統領は、第2次大戦中に日系人を強制収容するために使われた「敵性外国人法」を適用し、ベネズエラの犯罪組織に関わる数百人を国外に追放しました。「敵性外国人法」は、戦時中などに大統領に相手国の市民を拘束、送還する権限を与えるもので、第2次大戦中、アメリカに住む日系人は敵とみなされ強制収容されました。トランプ政権はこの法律を適用し、ベネズエラの犯罪組織とされるおよそ250人を国外追放