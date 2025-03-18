気象台は、午前2時46分に、なだれ注意報を大野市、勝山市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】福井県・大野市、勝山市に発表（雪崩注意報）嶺北では、18日昼前まで濃霧による視程障害に、ここしばらくなだれに注意してください。【警報（発表中）と予報値】■大野市□なだれ注意報【発表】20日にかけて警戒■勝山市□なだれ注意報【発表】20日にかけて警戒■池田町□なだれ注意報20日にかけて警戒■南越前