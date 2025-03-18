NY株式17日（NY時間13:10）（日本時間02:10） ダウ平均41744.99（+256.80+0.62%） ナスダック17705.09（-49.00-0.28%） CME日経平均先物37635（大証終比：+435+1.16%） 欧州株式17日GMT17:10 英FT100 8680.29（+47.96+0.56%） 独DAX 23154.57（+167.75+0.73%） 仏CAC40 8073.98（+45.70+0.57%） 米国債利回り 2年債 4.019（+0.002） 10年債 4.276（-0.037） 30年債 4.
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