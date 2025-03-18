NY株式17日（NY時間12:34）（日本時間01:34） ダウ平均41682.08（+193.89+0.47%） ナスダック17670.87（-83.22-0.47%） CME日経平均先物37570（大証終比：+370+0.99%） 欧州株式17日GMT16:34 英FT100 8681.50（+49.17+0.57%） 独DAX 23130.05（+143.23+0.62%） 仏CAC40 8073.67（+45.39+0.57%） 米国債利回り 2年債 4.013（-0.004） 10年債 4.264（-0.048） 30年債 4.