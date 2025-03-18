18日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比320円高の3万7520円と急伸。日経平均株価の現物終値3万7396.52円に対しては123.48円高。出来高は9954枚となっている。 TOPIX先物期近は2750.5ポイントと前日比21.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.38ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 37520