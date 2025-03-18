きょうのポンドドルは買いが優勢となっており、１．３０ドルを試す展開も見られた。１月中旬からのリバウンド相場の流れが続いており、チャート的にはもう一段の上値追いも期待できそうな形状が見られている。 市場は来週３月２６日のリーブス英財務相の予算案の提出を注目している模様。アナリストからは、予算案を受けて、市場が英中銀の利下げをより多く織り込むような展開になれば、ポンドは下落リスクにさ