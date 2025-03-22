旦那であるナオ君は口調も強く、なんと無職！ある日突然、アキ・息子・義母を残して家を出て行ってしまいます。2人の結婚生活は3年しか続きませんでした。そんな旦那から全てを奪う戦いがこれから始まります……。 浮気旦那から全て奪ってやった件 100話 それでも一緒に暮らせないと考えるアキさん。ナオヤさんの状況を確認したところ、本人に聞いても会話にならないことが多かったです。擦り合わせには苦労しましたが、今までは