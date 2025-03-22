旦那であるナオ君は口調も強く、なんと無職！ある日突然、アキ・息子・義母を残して家を出て行ってしまいます。2人の結婚生活は3年しか続きませんでした。そんな旦那から全てを奪う戦いがこれから始まります……。 浮気旦那から全て奪ってやった件 99話 ナオヤさんの症状はまだらで、義母を認識できない時と、できる時がありました。アキさんたちは話し合うことにしました。もしナオヤさんの周りに人がいれば、このようなことに