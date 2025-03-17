去る1月24日〜26日にかけて、東京・代々木公園において全国各地のご当地グルメを紹介するフェスティバル「冬祭！地酒＆地肴2025 in 代々木」が開催されました。会場には、放送作家の小山薫堂さんが監修を務めるJ:COMテレビの人気番組『ふくあじ』もブースを出展し、多くの来場者で賑わっていました。開催期間中の1月25日には、その特別イベント「J:COM presents『ふくあじステージ』」も行われ、スペシャルゲストとしてお笑い芸人