¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿·°æË¨²Ö¤¬¡¢ºÇ¿·¥¤¥á¡¼¥¸DVD¡ØNewtopia¡Ù(È¯ÇäÃæ 4,620±ßÀÇ¹þ È¯Çä¸µ:¥¨¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë)¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£DVD¡ØNewtopia¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¿·°æË¨²Ö¹â¹»»þÂå¤Ï±ØÅÁ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¿·°æË¨²Ö¡£158cm¤Î¿ÈÄ¹¤Ë¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤Ï¾å¤«¤éB93¡¦W58¡¦H85¤È¤¤¤¦F¥«¥Ã¥×(¸½ºß¤ÏH¥«¥Ã¥×)¥Ü¥Ç¥£¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ2021Ç¯Ëö¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤â¡¢2023Ç¯9·î¤ËDVDÂ´¶È¤òÀë¸À¤·¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤ÇÌó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡£¥Ð¥¹¥È¤ÎÂç¤­¤µ¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼