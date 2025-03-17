１９６０年代後半から７０年代の日本体操男子の黄金期を支え、五輪で金メダル６個を獲得した中山彰規（なかやま・あきのり）氏が９日、死去した。８２歳だった。名古屋市出身。つり輪と鉄棒の名手として知られ、６８年メキシコ五輪では、団体総合、つり輪、平行棒、鉄棒で４個の金メダルを獲得。７２年ミュンヘン五輪でも団体とつり輪で連覇を果たした。五輪２大会で１０個のメダルを獲得。世界選手権でも金７個を含む１２個の