£Í£Ì£Â¤âÆüËÜ¤ÎÂçÃ«¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡££Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö£Í£Ì£Â¡¥£ã£ï£í¡×¤Ï£±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¤ÎÇÛ¿®µ­»ö¤Ç¡¢£Í£Ì£ÂÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤¿¤áÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÌÌ¡¹¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤ÎÊì¹ñ¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤Ë¶Ã¤­¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤ÎÂ¸ºß¤ÏÅìµþ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤ÇÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢´ÇÈÄ¤ä¹­¹ð¡¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ú