·¦ÄÍÍÎ²ð¡Ê45¡Ë·¦ÄÍ°¦Î®¡Ê21¡Ë¿Æ»Ò¤¬17Æü¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ý¥í¥é¥ë¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¡ßMLB¥í¡¼¥ó¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ý¥«¥Ö¥¹¤ÎÆüËÜ³«ËëÀï¤ò18Æü¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢Î¾µåÃÄ¤Ê¤É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä¡£¾¦ÉÊ¤òÍÑ¤¤¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Â©»Ò¤Î°¦Î®¤ÏÉã¤Î»Ñ¤Ë¡Ö´ÆÆÄ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ì¸À¡£Éã¤ÎÍÎ²ð¤Ï¡Ö°¦Î®¤ÏÅù¿È¤¬¤ª¤Ð¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î10¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¿ÈÄ¹¤â¹â¤¤¡£ËÜÅö¤Ë