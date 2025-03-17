¢¡²Ö¤Ë¤«¤³¤Þ¤ì¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¡Ä¢¡½÷Í¥¤ÎÌÚÂ¼Â¿¹¾¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£16Æü¤Ë54ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö»Å»ö¤Ç¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉÂô»³¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤ÈËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼¤Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÇò¤¤µðÅã¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢2003Ç¯)¤Ç¤Î?Çö¹¬?¤ÊËö´ü¤¬¤ó´µ¼ÔÌò¤ò¹¥±é¡£¤½¤Î¸å