7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤Î½Õ¥Ä¥¢¡¼¥é¥¤¥Ö¡Ø¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡ÈLIVE TOUR 2025ÓÞ¾ÐÎÑÍý³Ø¤Î¤¹¡µ¤á¡É¡ÙÅìµþ¸ø±é¤¬¡¢4·î13Æü¸á¸å7»þ¤«¤éCS¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1¤ÇÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬17Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¥½¥í¼Ì¿¿¡Û¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¡ª¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¤ß¤Ä¤á¤ëÌÝÂåÏÂ¿ÍÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢Å¯³ØÅª¤Ê²Î»ì¤ä¥Ü¥«¥íÄ´¤Î³Ú¶Ê¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤È¤È¤â¤Ë¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â°Û¿§¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¿Í