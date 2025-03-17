【VALORANT Game Changers Japan 2025 Split 1】 エントリー期間：3月19日～3月30日 ライアットゲームズとVALORANT Challengers Japan 2025 実行委員会（日本テレビ放送網、博報堂DYメディアパートナーズ）は、女性チームによる公式大会「VALORANT Game Changers Japan 2025」を開催する。 「VALORANT Game Changers」はこれまで「VALORANT」eスポ&#1254