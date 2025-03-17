『機動戦士 Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』 (C)創通・サンライズ 「機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)」が、4月9日からPrime Videoで国内最速配信された後、4月11日22時より、NetflixやU-NEXT、ABEMA、DMM TVなど、各種動画配信サービスで配信される事が決定。さらに、4月12日19時より、BS11でも放送される事が明らかになった。 また、3月17日より、機動戦士 Gundam GQuuuuuuXの公式Xにて、SNSキャンペ