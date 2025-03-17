Åìµþ¤Ç¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¤ÎÀèÈ¯¤¬·èÄê¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚphoto by Getty Images¡ÖÎáÏÂ¤Î²øÊª¡×¤ÎMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤­¤¿¡£ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤òÄÌ¤¸¤Æ½çÄ´¤ÊÄ´À°¤ò·ÑÂ³¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÏÄÌ»»£·¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¹¥Åê¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Åö½é¤«¤é¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤É¤ª¤ê£³·î19Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö