  Âè7²ó ¾®¤µ¤¯¶â¤ÎÊ¸»ú¤Ç¡ÖMOEGARA¡×   ¤È¤¢¤ë²ñ¿©¤Ç¡¢¤½¤Î²ñ¤Ç°ìÈÖ°Î¤¤¿Í¤¬¡ÖÇ³¤¨³Ì¤µ¤ó¤ËÀäÂÐ´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£Æü»ý¤Ã¤Æ¤­¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª¤Î»æÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤·¤Æ¤­¤¿¡£   ¡ÖÀäÂÐ´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Á°¥Õ¥ê¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê´í¸±¤À¡£¡Ö¤¨¡¼¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤«¤Ê¤ó¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£¡Ö³«¤±¤Æ¡¢³«¤±¤Æ¡×°Î¤¤¿Í¤¬¤½¤¦µÞ¤«¤·¤Æ¤¯¤ë¡£  