¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¤¬¡¢4·î16Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¤Î3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ØMUSE¡Ù¤«¤é¡¢¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖMUSE¡×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀè¹ÔÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡¢MUSIC VIDEO¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Û¡Ø2024 ME:ICONIC Sweet Holiday¡Ù¡ÖMUSE¡×¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ËÆ´¤ì¤ÆÌ´¤ò³ð¤¨¤¿ME:I¤¬¿·¤¿¤ËÃ¯¤«¤ÎÌ´¤È¤Ê¤ê¡¢Æ´¤ì¤È¤Ê¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢Ì´¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤ò¹ÎÄêÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÊÅÔ»ÔÅª¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¥ì¥È¥í¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¸Â¤é¤º¡¢