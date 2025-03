【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「この作品(アルバム『THANK YOU SO MUCH』)は“読み物”としての側面も大切にしたい」(桑田佳祐) サザンオールスターズが、10年ぶりのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』を3月19日にリリース。これに先駆けて開催されていた、“読んで”作品を味わえるツアー帯同型展示会『よむ“THANK YOU SO MUCH”展』が無事完走となった。 ニューアルバ