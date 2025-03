XGが3月15日・16日に大阪城ホールで、ワールドツアー<XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”>大阪公演を開催した。◆ライブ写真15日公演では、韓国のコンピレーションアルバム『Street Woman Fighter2 (SWF2) Crew Songs』(2023年リリース)に収録されている、MAYA、COCONAによる「SHOW YOU CAN (Prod. Czaer, JAKOPS)」をパフォーマンス。この楽曲は、ワールドツアーでは初披露となったこともあり、大阪のファンも大いに熱狂した