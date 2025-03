ガールズグループSAY MY NAMEがカムバック初週の活動を成功裏に終えた。【写真】本田仁美、意外な“バキバキ腹筋”SAY MY NAMEは2ndEP『My Name Is…』をリリース後、Mnet『M COUNTDOWN』からSBS『人気歌謡』まで音楽番組に出演を続けた。一層伸びた実力はもちろん、ボーカルとラップが調和したパフォーマンスを披露した。タイトル曲『ShaLala』はときめきと純粋さをいっぱいに盛り込んだ楽曲だ。(写真=KBS2、MBC、SBS、M2)SAY