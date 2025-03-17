¥é¥ó¥¸¥ã¥Ë¡¦¥¹¥ê¥Ë¥Ð¥µ¥ó¤µ¤ó¡Ê£³£·¡Ë/Courtesy Ranjani Srinivasan¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ÎÎ±³ØÀ¸¤¬¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ê¡¢°ÜÌ±ÀÇ´ØÁÜºº¶É¡Ê£É£Ã£Å¡Ë¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¹´Â«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ÆÊÆ¹ñ¤«¤é¤Î½Ð¹ñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿Î±³ØÀ¸¤Ï¡¢µõµ¶¤Î¼çÄ¥¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËºßÎ±»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð¹ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥ë¥Ö¥é¥¤¥È¾©³Ø¶â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥É¹ñÀÒ¤Î¥é¥ó¥¸¥ã¥Ë¡¦¥¹¥ê¥Ë¥Ð¥µ¥ó¤µ¤ó¡Ê£³£·¡Ë¡£ºòÇ¯¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Ç¹Ô¤ï