¢¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¤ßÃå¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ä¢¡½÷Í¥¤Î±±ÅÄ¤¢¤µÈþ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤ÄÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±±ÅÄ¤Ï¡Ö±Ç²è¡ØÁá²µ½÷¥«¥Ê¥³¡ª¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ù¸ø³«µ­Ç°¤ÎÉñÂæ°§»¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë°áÁõ¤òÃå¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£Ä¹¤á¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¡¢¥¹¥È¥Ã¥­¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º¹¤·¿§¤ÎÀÖ¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤¬¥·¥Ã¥¯¤ÊÃæ¤Ë¤â¡¢²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¢¡¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï