ビックカメラグループは3月28日〜4月21日の期間、スマートフォンアプリゲーム「Obey Me! Nightbringer」とのコラボイベント「『Obey Me! Nightbringer』グッズフェア in ビックカメラグループ」を、ビックカメラ池袋本店(東京都豊島区)、ビックカメラあべのキューズモール店(大阪府大阪市)、ソフマップ Re Collection中野ブロードウェイ店(東京都中野区)にて開催する。●等身大パネルの展示や描き下ろし絵の新規グッズなど