¢¡±Ç²è¡ÖÁá²µ½÷¥«¥Ê¥³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡×¤ÎÉñÂæ°§»¢¢¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ°¦(29)¡á·§ËÜ»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£?Ä»¤«¤´¥É¥ì¥¹?¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö±Ç²è¡Ø#Áá²µ½÷¥«¥Ê¥³¤Î¾ì¹ç¤Ï ¡Ù¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢14Æü¸ø³«±Ç²è¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¡¢¸ª½Ð¤·¤Ç¶»¸µ¤¬Âç¤­¤¯³«¤¤¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È¥É¥ì¥¹¤Ç¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡£¥¹¥ê¥à¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£¢¡¡ÖÁ´Éô²Ä°¦¤¯¤ÆÁ´Éô¥»¥¯¥·¡¼¡×¢¡?Ä»¤«