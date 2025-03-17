¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£25¤¬¡¢3·î15Æü¤ËJ:COM¥Û¡¼¥ëÈ¬²¦»Ò¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ç¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'25 ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼½Õ ¡ÁMighty Magic¡Á¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛÀ¸ÅÄ°áÍüÆà¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¡¢½éÆü¸ø±é¡ÊÁ´4Ëç¡Ë2011Ç¯1·î¤Ë9´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2023Ç¯Ëö¤«¤é¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤­¤¿À¸ÅÄ°áÍüÆà¤¬¡¢ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò»ý¤Ã¤Æ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£µÚ¤Ó¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³