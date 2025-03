【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■対象作品購入でステッカー、抽選でポスターをプレゼント! 中森明菜が、タワーレコードの「NO MUSIC, NO LIFE.」意見広告シリーズ最新版に初登場する。 令和7年となった今も“表現力”や“存在感”がリスペクトされ続ける中森明菜。デビュー43周年となる5月1日に、14年ぶりのライブステージの映像化となる『FANCLUB LIVE「ALDEA Bar at To