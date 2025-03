SafetyDetectivesは3月13日(現地時間)、「The Evolution of the Worst Passwords Over the Last 10 Years」において、世界中で利用されているパスワードについて調査結果を伝えた。漏洩したパスワードの傾向、Z世代の特徴的なパスワード管理、過去数年間におけるパスワードの進化について分析、評価している。The Evolution of the Worst Passwords Over the Last 10 Years.