Googleは2025年2月、Gemini 2.0をベースとして科学研究に特化したAIアシスタント「AI co-scientist」を発表しました。生物学や医学分野のプレプリントサーバーであるbioRxivで発表された論文では、科学者らが10年間かけてたどり着いた細菌の薬剤耐性に関する問題の答えに、AI co-scientistがわずか2日で到達したと報告されています。AI mirrors experimental science to uncover a novel mechanism of gene transfer crucial to ba