2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎMLB³«ËëÀï¤¬ÆüËÜ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿ÆüËÜ¿ÍÈþ½÷¥¢¥¤¥É¥ë3¿Í3·î18Æü¤«¤é19Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤Ë¤è¤ë¡ÖMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡¦Åìµþ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£³«ËëÀï¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤­¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤Î³èÌö¤À¤í¤¦¡£ÂçÃ«¤Ïµî¤ë15Æü¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤Î¥¨¥­¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Ç2¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£Èà¤¬³«Ëë