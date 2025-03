2025年2月に一般公開されたGoogleのAIモデルである「Gemini 2.0 Flash」には、3月12日に画像生成機能が開発者向けに試験導入されました。この機能を使い、フォトストックサービスが配信する画像からウォーターマーク(透かし)を削除できることが明らかになっており、問題視されています。People are using Google's new AI model to remove watermarks from images | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/03/16/people-are-using