BANDAI SPIRITSは3月19日より、魂ネイションズオフィシャルショップ『TAMASHII NATIONS STORE Satellite in OSAKA 2025』を、大阪・梅田の「大丸梅田店5F」に期間限定で出店する。『TAMASHII NATIONS STORE Satellite in OSAKA 2025』『TAMASHII NATIONS STORE Satellite in OSAKA 2025』では、EXPO2025 大阪・関西万博「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」にて上映の完全新規映像に登場する「RX-78F00/E ガンダム」関連商品をはじめ、