¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£Mood Teaser¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤ò½É¤·¤¿¶¯¤¤´ãº¹¤·¤ò¤³¤Á¤é¤Ë¸þ¤±¤ë¥á¥ó¥Ðー9¿Í¤Î»Ñ¤¬Ïª¤ï¤Ë¡ª &TEAM¤¬¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGo in Blind (·îÏµ)¡×¤ÎMood Teaser¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ 2024Ç¯¤Ë½Õ²Æ½©Åß¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿4ºîÉÊ¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿&TEAM¡£3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGo in Blind (·îÏµ)¡×¤Ï¡¢½Õ²Æ½©Åß¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¨Àá¤ò·Ð¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿9¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Î¿·¾Ï¤È¤·¤Æ¡¢&TEAM¤Î¥¢¥¤¥Ç