明治学院大学は、2028年までに箱根駅伝本選出場を目指すプロジェクト『Road to HAKONE 2028』を立ち上げました。 明治学院大学『Road to HAKONE 2028』 明治学院大学は、2028年までに箱根駅伝本選出場を目指すプロジェクト『Road to HAKONE 2028』を立ち上げた。【活動報告(1)】第28回日本学生ハーフマラソン選手権大会2月2日(日)香川県立丸亀競技場予想以上のハイペースな展開の中、2名とも自己ベスト記録を更新